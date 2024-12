Autocarro senza targhe e pieno di rifiuti sequestrato dalla polizia locale

La Spezia, 10 dicembre 2024 – Risale a poche ore fa l’ultima operazione di contrasto portata a termine dagli operatori del Nucleo Decoro del Comando della polizia locale spezzina, a tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Una pattuglia infatti, è intervenuta in via Privata Cieli per la presenza sospetta di un autocarro, privo delle targhe di immatricolazione, in sosta negli stalli tracciati a pettine.

L’autocarro, al momento dell’intervento, era chiuso ed era con evidenza fermo da diverso tempo: i pneumatici erano sgonfi e nella parte sottostante dello stesso era presente un’ingente quantità di terriccio e di sporco. Dagli accertamenti immediatamente effettuati, il mezzo era inoltre sprovvisto della prescritta copertura assicurativa verso terzi, era quindi nelle condizioni previste dalla legge per essere considerato a tutti gli effetti in stato di abbandono.

Pertanto il personale intervenuto ha provveduto ad apporre sul veicolo un pannello riportante la dicitura 'Veicolo in presunto stato di abbandono' e ha documentato con relazione fotografica lo stato del veicolo.

Tuttavia, durante queste operazioni, gli agenti non credevano ai loro occhi quando, mentre affiggevano il cartello, hanno scorto all’interno della cabina anteriore un’ingente quantità di rifiuti. Hanno deciso pertanto di controllare anche il vano di carico posteriore, anch’esso risultato stipato e pieno di vari oggetti, alcuni dei quali speciali e pericolosi, tra i quali televisori, elettrodomestici vari, batterie per auto e mobilio di ogni genere, per un volume totale di circa 20 metri cubi!

Per questi motivi, al termine degli accertamenti di rito, è stata redatta una dettagliata denuncia all’Autorità giudiziaria, come previsto dall’art. 255 c.1 D.Lgs 152/2006, che ha disposto l’immediato sequestro dell’autocarro e la rimozione dalla sede stradale.

Salgono così a 5 gli autocarri sequestrati negli ultimi 30 giorni dalla polizia locale, che passeranno nel patrimonio indisponibile dello Stato, al termine delle procedure previste per la confisca definitiva dei mezzi.