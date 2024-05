Auto senza assicurazione o non revisionate: raffica di sanzioni

Continuano i controlli dei veicoli non assicurati e non revisionati, magari condotti da persone senza patente o con la patente revocata. Solo in ambito urbano, da inizio anno, la polizia locale ha contestato ben 14 violazioni per guida senza patente o con patente revocata e 70 violazioni per circolazione senza assicurazione obbligatoria, con l’esecuzione del sequestro di altrettanti veicoli, e 365 violazioni a carico di conducenti che guidavano veicoli non revisionati, con applicazione della misura della sospensione dalla circolazione: in 30 di questi casi la misura restrittiva era già operativa con conseguente applicazione dell’ipotesi di sanzione pecuniaria più che raddoppiata.

La scorsa settimana, in un solo giorno, sono stati eseguiti dalla polizia locale quattro sequestri tre sospensioni dalla circolazione. In un primo caso, gli agenti del posto di controllo attuato in largo Marcantone hanno fermato e sanzionato un conducente senza patente che guidava veicolo privo di assicurazione e non revisionato. Dai controlli eseguiti, invece, in modo dinamico, è scaturito un veicolo non assicurato e non revisionato che circolava nel viale Italia ed un’altra auto, il cui conducente è stato fermato in via Corridoni all’incrocio con via Gramsci per aver compiuto una manovra irregolare, è risultata anch’essa non assicurata. Stessa sorte per un conducente che aveva lasciato il veicolo in sosta irregolare in viale Aldo Ferrari all’incrocio con Corso Cavour, arrecando grave intralcio: all’atto di esibire i documenti di circolazione, è emerso che non aveva la copertura assicurativa. Un altro veicolo non revisionato è stato fermato dagli agenti al posto di blocco in piazzale Ferro.