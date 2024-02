Audizioni alla Maison de la Danse

Alla scuola Maison de la Danse di via Fontevivo sono in programma il 25 e 26 febbraio le audizioni rivolte agli studenti di danza, finalizzate a due percorsi intensivi: ‘Dancing in New York’ e ‘Dancing in Albania’, entrambi organizzati da Ajkun Media Arts di New York, con direttore Leonard Ajkun. Il primo ‘intensive’ avrà luogo a maggio 2024 o a scelta a gennaio 2025 a New York, appunto, con gli allievi ospitati nelle più grandi scuole d’America; il secondo si terrà al Teatro dell’Opera Nazionale di Tirana, dieci giorni a luglio 2024. L’età minima di ammissione per il programma americano è di 15 anni, mentre per quello albanese è di 10 anni. Non è richiesta una pre-selezione, mentre le selezioni saranno condotte sotto forma di masterclass, ovvero lezioni accademiche tenute dal Ajkun nella struttura spezzina, referente italiana per la Ajkun Media Arts. Per informazioni: numero 349 4656392 o per mail a [email protected].