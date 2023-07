Atc, arriva la navetta notturna Collega il centro e i quartieri

Ha preso il via ieri un nuovo servizio bus per dare maggiori risposte ai bisogni di cittadini e turisti nei mesi estivi, che resterà in funzione fino al 10 settembre. Una misura presa dal Comune in accordo con Atc Esercizio per collegare anche nelle ore notturne con i mezzi pubblici i principali quartieri cittadini con il centro città, ovvero dalle 20.40 fino alle 00.50, e sarà attiva tutti i giorni, sia feriali che festivi. Seguiranno il seguente percorso: Pegazzano, Via Chiodo, Canaletto, Migliarina, Mazzetta, Via Chiodo, Chiappa e relativo ritorno. Un problema questo dei collegamenti notturni in lacune aree dello spezzino che il nostro giornale aveva sollevato alcune settimane fa portando alla luce disagi di lavoratori e villeggianti. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: "Diamo il benvenuto alla Linea Circolare Notturna – ha detto l’assessore Kristopher Casati (nella foto) – che da sabato 15 luglio (ndr oggi per chi legge) a domenica 10 settembre collegherà i quartieri della città con il centro. In accordo con la società di trasporto pubblico urbano abbiamo stabilito di mettere a disposizione dei cittadini e dei vacanzieri una navetta che permetterà di garantire il collegamento con il centro storico della nostra città dalle ore 20.40 alle ore 00.50. Una linea sperimentale per ripensare la mobilità urbana anche notturna, accelerando la transizione ecologica.

E aggiunge – "Questo servizio è molto importante per garantire, oltre che ai cittadini, un supporto ai tanti turisti che soggiorneranno alla Spezia nei mesi estivi ormai collaudata al sold out. Negli ultimi anni la nostra città è molto cambiata e data la vocazione turistica è necessario aumentare i servizi. Un ottimo vantaggio in termini di sostenibilità, traffico e velocità di spostamento. È un tassello di un significativo rinnovamento per il quale è importante mostrare alla città il cambiamento in atto, sia per la riduzione dell’inquinamento, che per un miglior servizio, perché il nostro obiettivo è privilegiare la mobilità sostenibile col trasporto pubblico, la mobilità ciclabile e ridurre l’uso dell’auto privata".