La Spezia, le bici abbandonate finiscono all’asta

La Spezia, 14 aprile 2023 – C'è grande attesa per la terza edizione di 'Bici in Asta', un’iniziativa organizzata per sabato 15 aprile dall’amministrazione comunale, che già nella passata edizione ha riscosso un grande successo. Oltre 400 bici abbandonate alle rastrelliere o in giro, saranno così messe all'asta.

“Bici in Asta – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – è una manifestazione che continua ad avere successo e quest’anno la riproponiamo più ricca con esibizioni spettacolari e dimostrative di esperti per intrattenere il pubblico: uniamo il rispetto per l’ambiente e il divertimento. Questo evento è un’occasione sia per sportivi e appassionati per incontrarsi e confrontarsi, sia per chi vuole aggiudicarsi un mezzo ecosostenibile per spostarsi in città. Siamo contenti di poter coinvolgere e collaborare con realtà del territorio come Asd Coach Sp, che porteranno performance di freestyle e CicloPoint La Spezia, che sarà a disposizione delle persone per fornire pezzi di ricambio e riparazioni delle biciclette non funzionanti”.

“È l'occasione – afferma l'assessore alla Mobilità e Ciclo Rifiuti, Kristopher Casati –, per ridare seconda vita alle bici abbandonate nel nostro territorio mai reclamate. Ridiamo vita a questi mezzi che dovevano diventare rifiuti. Così facendo non creiamo rifiuti e diamo la possibilità di acquistare un mezzo comodo per la città e soprattutto sostenibile. Per questa edizione abbiamo deciso di devolvere il ricavato a favore dei giovani della Croce Rossa della Spezia sempre in prima linea nel sostegno dell’ambiente. Aspettiamo tutti dalle 10 in piazza Europa!”.

Un’iniziativa organizzata dall’Assessorato Ambiente -Transizione ecologica - Energia - Ciclo Rifiuti - Trasporto Pubblico Locale Mobilità - Verde Pubblico Igiene Pubblica - Cura e decoro della Città, per incentivare l’uso del velocipede nella direzione di una Mobilità sostenibile. Il programma quest’anno prevede non solo l’asta ma anche iniziative dimostrative come l’esibizione di bici free style a cura dell’associazione Asd Coach che animeranno la piazza. Non solo acquisto di biciclette ma anche un’occasione per i cittadini di poter reperire pezzi di ricambio riciclati e riparare gratuitamente le proprie bicicletta non funzionanti grazie alla disponibilità dello staff Ciclo Point La Spezia.

La giornata di sabato 15 aprile si aprirà alle 10 con l’esposizione fino alle 12 dei pezzi di ricambio.

Tra le 11 e le 12 l’associazione le evoluzioni spettacolari con le bici da freestyle.

Dalle 14 alle 15 si potranno acquistare i pezzi di ricambio attraverso un’offerta libera e dalle 15 alle 16 si terrà l’asta delle biciclette a cura dell’Istituto vendite giudiziarie di Parma.

Dalle 14 alle 16 lo staff di CicloPoint La Spezia sarà a disposizione dei cittadini per riparazioni di bici non funzionanti.

L’occasione come detto sarà anche un momento di approfondimento sull’uso consapevole dei mezzi atti ad una mobilità sostenibile e per questo, dalle 12 alle 15 si terranno test in sicurezza del nuovo monopattino bit mobility a cura di personale specializzato.