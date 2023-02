Il Comune di Monterosso al Mare ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C e posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato presso l’area tecnica manutentiva, lavori pubblici, demanio e patrimonio. Il bando è consultabile sul sito web istituzionale. Viene richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza della lingua inglese e un buon livello di conoscenza informatica. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il Portale unico del reclutamento inPA al link https:www.inpa.gov.it entro le 13 del 13 marzo.