Assistenza medica garantita a La Spezia nel week end: Studi medici aperti

Studi medici aperti oggi e domani secondo quanto previsto dall’accordo tra Giunta regionale e Medici di medicina generale. Prevista l’apertura di studi medici di assistenza primaria nei week end per offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale, per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del medico di famiglia, Asl5 fornisce i nominativi dei professionisti che saranno aperti oggi e domani.

Distretto 17: Claudia Corbani oggi ore 812, via B. Partigiane, 76 Follo; Giorgio Peluso sabato oggi, ore 812 e domenica 27 ore 1417 corso Roma, 481 Levanto.

Distretto 18: Attilio Borghetti oggi, ore 1417 via Cavour, 87 Lerici; Annalisa Burroni oggi ore 812 – 1417 in via Napoli, 45 La Spezia; Viviana Caputo domani ore 812 via Cavour, 150 La Spezia; Giuseppe Di Sibio oggi, ore 812 via Mantegazza, 14 San Terenzo; Tania Mazzi domani ore 1417 viale Italia, 557 La Spezia;

Erica Neri oggi e domani, domenica 27 ore 812 Corso Cavour, 339 La Spezia; Pier Celestino Saulino domani ore 812 – 1417

viale Italia, 475 La Spezia; Lisa Voltolini oggi e domenica 27 ore 1417 piazzale Kennedy, 27 La Spezia.

Distretto 19: Tarcisio Luigi Andreani domani ore 812 via Madonnina, 56 Luni; Pier Luigi Angelinelli oggi ore 812 via Sommovigo, 159 Arcola; Maria Pia Ferrara domani ore 812 via Castagno, 1 Luni; Pietro Laterza oggi ore 1417 via provinciale, 246 Romito Magra; Mara Pinelli oggi ore 812 e domani domenica 27 ore 1417 viale XXI luglio, 1113 Sarzana; Mario Quadrelli domenica 27 ore 1417 via Cisa Sud, 264 Santo Stefano Magra; Lucio Salvetti oggi ore 1417 piazza Siena, 27 Luni.