Assistente tecnico Tre posti in Arpal

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria, Arpal, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 marzo la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente tecnico a tempo pieno e indeterminato per le sedi provinciali di laboratorio. Per partecipare sono richiesti specifici titoli di studio: perito chimico, diploma settore tecnologico con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie, tecnico chimico-biologico, diploma nel settore produzioni industriali e artigianali, diploma a indirizzo chimico biologico o biologico sanitario. I candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico scaduto l’11092022 non devono ripresentarla, fatta salva la possibilità di integrare le dichiarazioni prodotte o la documentazione allegata entro i termini previsti. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 30 aprile solo tramite accomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo Arpal, U.O. Risorse Umane - Via Bombrini, 8 - 16149 Genova, oppure tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] Il Comune di Genova ha bandito invece una selezione per la copertura di 3 posti di perito elettrotecnico ed elettronico a tempo pieno ed indeterminato. I titoli di studi richiesti per partecipare sono un diploma di scuola superiore di perito industriale a indirizzo elettrotecnico o elettronico oppure una laurea che ‘assorbe’ la qualifica di perito come ingegneria dell’informazione o industriale, anche triennale (tutti i dettagli specifici sono indicati nel testo integrale del bando di concorso sul sito). Il termine per la presentazione delle domande è il 24 aprile e le domande vanno presentate attraverso la procedura online raggiungibile su http:www.comune.genova.it.