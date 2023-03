Assegnato l’appalto per il Picco Scelta l’impresa che farà i lavori Il restyling inizierà a fine maggio

di Massimo Benedetti

Sono stati assegnati i lavori per la ristrutturazione dello stadio Alberto Picco, che quindi diventano realtà. La notizia non è ancora ufficiale, ma è trapelata dal riserbo. La firma del contratto ci sarebbe stata in queste ultime ore. E’ ancora top secret il nome dell’impresa che effettuerà i lavori a partire dal 29 maggio (il giorno prima lo Spezia giocherà il casa contro il Torino e sarà quella l’ultima partita casalinga), ma è solo questione di giorni per l’annuncio ufficiale.

Non c’è stata gara di appalto, perché i lavori vengono svolti direttamente dalla società Spezia Calcio e si tratta quindi di un privato, che può decidere autonomamente. E’ bene precisiare che per stabilire la capienza delPicco riammodernato, la famiglia Platek si è affidata ad uno studio di esperti. La capienza arriverà a 12mila posti, che a taluni sono sembrati pochi, perché il tutto esaurito in questi anni di serie A col pubblico al cento per cento si è raggiunto solo tre volte, con le big (l’ultima la recente partita contro l’Inter). Si spera che domenica contro la Salernitana, considerata anche l’importanza della posta in palio, si arrivi a un altro ’sold-out’ (lo è già il settore ospiti con 1500 biglietti venduti), ma per il settore distinti sarà fondamentale il ’contributo’ dei tifosi avversari (da ieri è partita la vendida libera anche per i supporters della Salernitana), visto che nella sfida contro il Verona, altrettanto importante, c’erano tanti posti vuoti perché per gli ospiti il settore era vietato. A proposito dei distinti, con il progetto di restyling il settore sarà ampliato, con più seggiolini, perché sparirà tutta la parte superiore ora destinata alle televisioni. Come noto, il progetto prevede il rifacimento totale della tribuna e, tra giugno e agosto 2024, la nuova copertura della curva ferrovia. Oltre a questo saranno realizzate e ammodernate tutte le strutture interne allo stadio quali gli spogliatori, la realizzazione di nuovi field box, locali per mediahospitality.

Da segnalare la petizione lanciata su charge.org da un tifoso, Ivan Spuntoni, in merito alla ristutturazione dello stadio. "La tribuna del Picco – questo il testo – sta per essere ristrutturata dopo quasi 100 anni dalla sua costruzione. Chiediamo che dal momento che una parte dei fondi impiegati sarà pubblica, la nuova tribuna sia realizzata in maniera moderna e funzionale ma anche in armonia con il resto dello stadio e possibilmente speculare ai distinti. ’No’ ad una ristrutturazione sommaria e ’si’ ad un aumento della capienza con contemporanea possibile diminuzione del prezzo dei biglietti, in alcuni settori di fatto inaccessibili ai meno facoltosi".