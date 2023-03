Aspetta da giorni il cibo per il gatto Ma il pacco risulta... smarrito

Dal 22 febbraio è in attesa che il corriere le consegni a domicilio un pacco che contiene il cibo per il gatto acquistato, come di consueto, on line dalla figlia. Ma quel pacco all’anziana signora che vive a Biassa non è mai arrivato. A quel punto interviene la figlia che aveva fatto l’ordine il 19. "Seguo il link e scopro che come motivazione per il mancato recapito hanno messo “dati incompleti“ – spiega Barbara Rossi che risiede in Friuli e che per alleggerire mamma Annamaria dell’incombenza si occupa sempre di inviarle gli alimenti per la bestiola – Allora chiamo la Zooplus e mi assicurano che i dati erano tutti riportati e scritti correttamente. Insomma passa il 23, il 24 la merce è di nuovo in consegna. Allora chiamo mia madre per vedere se è arrivato e mi dice che anche questa volta non le è stato consegnato nulla. Insomma un mistero. Richiamo la Zooplus e scopro dalla ditta, da cui mi servo da tempo, che il pacco a loro risulta ritirato. Già ma da chi?". A questo punto, stando al suo racconto, Barbara Rossi chiama le poste. "Purtroppo mi risponde una voce registrata e non mi è stato possibile parlare con un operatore per capire quale è stato il disguido a monte della consegna. Sicuramente un errore di assegnazione. Il fatto è che ancora oggi sono in attesa di una risposta che non è arrivata. A questo punto sto valutando di segnalare agli uffici quanto è accaduto".