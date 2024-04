Asl5 vince il Premio Rusan: "Valorizziamo le persone per un lavoro soddisfacente"

Asl5 ha vinto il Premio Rusan 2024 con un progetto dal titolo “Valorizzare le persone per un lavoro soddisfacente”. Rusan è un centro di eccellenza nazionale per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità del capitale umano nelle aziende sanitarie. Il progetto di Asl5 è risultato vincitore tra i 12 partecipanti per l’approccio sistemico, il carattere globale e la maggiore estensione temporale. Il progetto, presentato da Micaela La Regina, direttore della struttura complessa Governo clinico e risk management, ha raccontato le attività di riorganizzazione che dal 2021 stanno coinvolgendo l’azienda e che "concorrono a porre le basi per un’organizzazione basata sulle persone, non solo pazienti e caregiver, ma operatori e manager".