Asl, arrivano i rinforzi Medici, ostetriche e tecnici di laboratorio

Prosegue l’attività di reclutamento di personale avviata nell’ultimo anno dalla Asl (in foto il direttore Paolo Cavagnaro). La settimana, infatti, l’azienda ha deliberato nuove assunzioni. In particolare: dalla graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti del ruolo sanitario (area dei professionisti della salute e dei funzionari – professioni tecnico sanitarie – tecnico sanitario di laboratorio biomedico), già scorsa fino alla posizione 11, è stata assunta un’ulteriore risorsa da destinare alla struttura complessa di patologia clinica. Dalla graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di 4 incarichi a tempo determinato di ostetrica – area dei professionisti della salute e dei funzionari –, della durata di un anno eventualmente prorogabile sino a 36 mesi, è stato disposto di assumere le candidate collocate in 5a e 6a posizione da inserire nel progetto “ostetrica di comunità e famiglia” del distretto 17. Sempre nell’ambito di un piano di ampliamento dell’organico della dirigenza medica sta andando avanti l’iter concorsuale per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione – area della medicina diagnostica e dei servizi. Attualmente sono pervenute 12 domande di partecipazione, tutte ammesse.