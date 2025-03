L’asfalto appena steso 'sgrana': il Comune obbliga la ditta di rimediare a proprie spese

Levanto (La Spezia), 5 marzo 2025 - Ad un mese e mezzo dall’asfaltatura della strada in località Albero d’Oro, alla periferia di Levanto, i mezzi della ditta che a metà gennaio aveva eseguito l’intervento nella mattinata di oggi sono tornati sul tratto di carreggiata oggetto dei lavori per ripristinare il manto bituminoso che 'sgranava'.

Il problema è nato in seguito alla constatazione che una fornitura del materiale bituminoso non era conforme agli standard previsti: di conseguenza, il tappetino, nonostante fosse stato steso da poco tempo, aveva già mostrato una 'sgranatura' nella copertura.

“È giusto che quando un lavoro non risulta pienamente conforme a quanto previsto nel disciplinare di incarico, venga nuovamente effettuato a carico della ditta che lo ha eseguito – spiega il sindaco, Luca Del Bello – . Si tratta di un investimento di risorse pubbliche del cui utilizzo dobbiamo rendere conto ai cittadini. Il tratto di Albero d’Oro fa parte di una prima tranche di lavori da circa 70mila euro, realizzata a gennaio, che nella parte centrale del paese avevano interessato via Trento e Trieste, il lungomare Vespucci, via Grillo, mentre in periferia si era concentrata sull’area di sosta nei pressi del Park Hotel Argento (località Sant’Anna) e nei pressi dell’abitato di Lizza. Le asfaltature comunque proseguiranno nei prossimi mesi per avere la rete viaria in piena efficienza per l’apertura della prossima stagione turistica”.