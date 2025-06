ASD Spezia Women in finale di Coppa Italia Serie C femminile dopo i rigori contro Real Meda

ASD Spezia Women 4 Real Meda 3 (dopo i calci di rigore)

ASD SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi (85’ Del Freo), Fuggle, Adami, Monetini, Dezotti, Ciccarelli, Lovecchio, Codecà (46’ Manea), Buono (70’ Duce) Parodi. A disp: Aliquò, Barraza, Lombardo, Scattina, Vacchino, Dehima. All. Salterio

REAL MEDA: Ripamonti, Indomenico, Campisi, Roam, Barrile, Vergani, Molteni, Ragone, Mariani, Ballabio, Vlassopolou. A disp. Coppini, De Pieri, Rovelli, Mugnaini, Ienna, Lucchesi, Turati, Roventi, Fusari. All. Marelli

Arbitro: Leonardo Buchignani di Livorno (assistenti Lorenzo Nannipieri di Livorno e Giacomo Gianneschi di Grosseto)

Reti: 18’ Buono (S), 38’ Ballabio (M)

Sequenza rigori: Spezia Del Freo out, Adami gol, Dezotti gol, Parodi gol e Ciccarelli gol. Real Meda: Roma gol, Indomenico parato, Molteni out, Vergani gol

Castelnuovo Magra - Al termine di una gara equilibrata è lo Spezia Women ad accedere alla finale di Coppa Italia di Serie C femminile dopo aver superato ai calci di rigore il combattivo Real Meda. Il penalty decisivo lo ha battuto Ciccarelli che, complice il palo, ha fatto esplodere la gioia delle aquilotte. Le avversarie si sono dimostrate una squadra mai doma e capace di mettere in difficoltà le padrone di casa che hanno attaccato costantemente, ma che nei 90° minuti regolamentari non sono riuscite ad andare oltre l’1-1. Il primo gol porta la firma di Buono che ha aperto le marcature al 18’, mentre la risposta delle ospiti è arrivata al 38’ con Ballabio in mischia. Un palo per parte e una grande parata di Sensi a togliere le ragnatele dall’incrocio hanno portato la sfida ai rigori. Dal dischetto le spezzine sono apparse più ciniche, meritandosi la finale che si disputerà domenica prossima alle 10.30. Le ragazze di Salterio, davanti al pubblico delle grandi occasioni con oltre 300 tifosi sugli spalti del ’Marchini’, alla fine del match sono state premiate per la vittoria in campionato dal delegato del Comitato Ligure Pampana e dal rappresentante Figc Benedetti.

Ilaria Gallione