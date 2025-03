’Ascolto la mia voce’. Il libro di Nicolai

Si chiama ’Ho ascoltato la mia voce’ il libro autobiografico di Paola Nicolai, che sarà protagonista domani 2 marzo alle 17.30, della rassegna Castello di Parole, che tornerà con un nuovo appuntamento nel castello di Riomaggiore. Un volume coraggioso e intenso che ripercorre il percorso di determinazione e riscoperta dell’autrice dopo l’ictus che le ha causato la perdita della parola, conducendola, però a un viaggio di riscoperta di sé. Presentato per la prima volta in Liguria, sarà d’esempio per i partecipanti che assisteranno all’evento moderato dai giornalisti Fausto Brioni e Ornella D’Alessio, con la partecipazione della sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia. Il dolore, attenuato dalla presenza del levriero Ugo, che ha accompagnato Nicolai nei momenti più duri del suo percorso, è diventato per lei un’opportunità di crescita. "La storia di Paola Nicolai – commenta Pecunia – è un esempio potente di come, anche nei momenti più difficili, si possa ritrovare la propria voce e dare un nuovo significato all’esistenza". Ingresso libero.