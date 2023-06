ARTù", Laboratori Estivi di Arte e Creatività per Bambini a La Spezia"

È tutto pronto negli spazi di Fondazione Carispezia, in centro città alla Spezia (via D. Chiodo, 36), per “ARTù”, laboratori estivi per bambini dai 6 agli 11 anni all’insegna dell’arte e della creatività, che avranno inizio a partire da domani fino a venerdì 4 agosto. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Zoe, specializzata in ambito educativo e didattico, intende promuovere attività di aggregazione e momenti di condivisione tra i più piccoli, valorizzando le inclinazioni creative dei bambini. I partecipanti potranno iscriversi settimanalmente ai laboratori: ogni mattina sarà dedicata a una tematica differente legata ad un’uscita didattica negli spazi limitrofi della Fondazione (come il lungomare, i giardini storici, il centro città) che servirà da ispirazione per stimolare la fantasia e l’estro dei bambini nei laboratori creativi previsti nella restante parte della mattinata. Ogni giorno, le scoperte acquisite con le passeggiate didattiche all’area aperta si trasformeranno in un’opera d’arte nuova e originale.

Al rientro nei locali al piano terra della Fondazione, i bambini si dedicheranno ai laboratori, concepiti per essere sviluppati nelle differenti sale a tema: una sala atelier, un’officina creativa piena di colori e materiali; una sala laboratorio, con grandi tavoli per produrre e lavorare tutti insieme, e infine una sala “morbida” e accogliente, per le letture d’insieme e relax. “ARTù” si svolgerà dal lunedì al venerdì, con accoglienza dei bambini dalle 8; le attività mattutine termineranno alle 13, con possibilità di uscita dalle 12.30. Iscrizione, a [email protected] o 334 996 8868 e 370 373 4084 (costo: 50 euro a settimana). Previsto un numero minimo di 5 e massimo di 30 partecipanti.