Artigiano e campione del Palio Muore a 74 anni Bartrò Cabani

Bartrò se n’è andato per sempre. Con questo nome, di chiaro stampo dialettale, era conosciuto a Tellaro, Lerici e Spezia, Bartolomeo Cabani, 74 anni. Ieri il suo cuore, che per decenni ha elargito affetto, ha cessato di battere. L’amore per la sua Tellaro lo aveva visto protagonista nelle istituzioni e nella società non disdegnando accesi confronti per il bene del paese. Idraulico e mastro artigiano, ha iniziato a prestare la sua attività da volontario nella Pubblica di Lerici negli anni ‘75 dove ha conosciuto sua moglie Angela, con la quale ha avuto tre figli: Nicholas, Serena e Alice. Ideatore del celebre Natale subacqueo tellarese, apprezzato batterista, ha partecipato a diverse edizioni del Palio, e nel ’73 ha portato, insieme ai suoi compagni di voga, alla sola e unica vittoria del Tellaro, del quale andava fiero. Nel 2010 insieme ai figli ha deciso di investire nel turismo aprendo il Bar La Marina, nella stessa piazza in cui era nato. "Perdiamo una persona da sempre in prima linea per valorizzare le nostre tradizioni", dice il sindaco Leonardo Paoletti. I funerali domani alle 11 nella chiesa Stella Maris.

Euro Sassarini