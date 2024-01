Arteterapia. Un incontro al Camec

Il Camec ospiterà, come di consueto, domani alle 11, un incontro dedicato al progetto di Arteterapia che il museo dedica da molto tempo a giovani e adulti con disabilità in carico alla Struttura Semplice Disabili, in collaborazione con Asl 5 Spezzino. Prenderanno parte all’incontro il sindaco Pierluigi Peracchini, la dirigente Rosanna Ghirri, Cristiana Maucci e Eleonora Acerbi del Camec, Simonetta Lucarini, direttore socio sanitario di Asl 5, gli educatori professionali Iris Maria Nicolini e Daria Malaspina, le operatrici socio-sanitarie Cristina Luce ed Elena Pacini, e Patrizia Drovrandi, già educatore professionale ed arte terapeuta del Centro diurno. Elemento centrale del progetto è il continuo raccordo fra l’attività svolta nel laboratorio didattico e le opere esposte nelle sale del museo, concretizzato attraverso le visite guidate e, quando possibile, gli incontri con gli artisti. Al termine di ogni percorso annuale viene allestita una mostra delle opere realizzate durante il progetto. Il momento della esposizione ha un duplice significato: se da un lato ha una ricaduta importante sull’aumento dell’autostima dei partecipanti, dall’altro diviene un messaggio rivolto alla cittadinanza e ai visitatori del museo, finalizzato a far comprendere il valore dell’inclusione.

g.t.