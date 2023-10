Arte e disabilità a braccetto. Parte il progetto ’Disart’

‘Disart’ è un ciclo di incontri, storie e esposizioni sul tema dell’arte e della disabilità che concluderà il progetto ‘Arte e Disabilità’, promosso da Agapo e realizzato tramite le Officine Agapo. Sarà presentato oggi, alle 17.30, negli spazi espositivi di Fondazione Carispezia (in via Chiodo 36). ‘Arte e Disabilità’ è un progetto scelto e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Liguria, che ha previsto lo svolgimento nel corso di quest’anno di una serie di attività artistiche socializzanti e inclusive, rivolte a persone con disabilità, in linea con gli obiettivi dell’associazione, permettendo inoltre la promozione e la condivisione delle doti creative dei giovani partecipanti.

"Questa è un’occasione per affermare il livello artistico raggiunto dalle Officine Agapo – afferma Roberto Barichello, presidente di Agapo – e per mettere in mostra le numerose creazioni e collaborazioni maturate nel tempo". A conclusione del progetto, l’iniziativa ‘Disart’, propone, nei locali al piano terra della Fondazione, una settimana di incontri accompagnati da un’esposizione delle creazioni ceramiche delle Officine Agapo e di manufatti artigianali prodotti dal laboratorio di falegnameria ‘Diversamente Mobili’, che saranno visibili al pubblico tutti i giorni a partire da domani fino a giovedì 12 ottobre con orario 10-12.30 e 15.30-19.30. Negli stessi giorni gli incontri in programma spazieranno da talk, conferenze, presentazioni di libri per parlare dei temi dell’arte, dell’inclusività e della disabilità, con esempi e contributi portati da associazioni del territorio, esperti e persone impegnate in questi ambiti.

Costituite dall’Associazione Genitori persone autistiche Progetto Orizzonte nel 2015 con il sostegno del Comune della Spezia, le Officine Agapo nascono come laboratorio di ceramica per giovani con disabilità, dove sperimentare vere e proprie attività lavorative e si sono gradualmente trasformate in veri e propri spazi professionali e produttivi dedicati alla realizzazione di manufatti in ceramica e artistici. Info e programma dettagliato sul sito www.officineagapo.com.