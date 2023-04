Arrivano i prefabbricati Allestimento per l’estate

Work in progress per l’allestimento di Porta Paita, nuova frontiera della socialità spezzina, turistica e cittadina.

I primi moduli prefabbricati per accoglienza, degustazioni e ristorazione sono stati posizionati nella loro collocazione definitiva da personale di CMC Prefabbricati, con l’ausilio di mezzi operativi di Bocchi autogru, Triacca ed LSCT. I restanti prefabbricati dovrebbero essere pronti in cantiere dal 2122 di aprile.

"L’AdSP sta lavorando quindi col massimo impegno per consentire l’allestimento dei primi 5.000 metri quadrati destinati ad uso urbano, che si concluderà prima della stagione estiva, consentendo la fruizione, da parte della città, degli spazi di “Porta Paita” che rappresentano un’anticipazione del futuro waterfront" è scritto in una nota diffusa dall’ente di via del Molo. Intanto in Adsp nessuna osservazione o istanza concorrente a quella di Cinque Terre Ferries che ha fatto domanda per acquisire la concessione demaniale nella prospettiva della mette in rete di vari operatori spezzini chiamati ad essere parte della sfida per delineare il nuovo volto del waterfront. Il termine ultimo per eventuali istanze concorrenti è fissato al 18 aprile.