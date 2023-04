Arrivano 23 proposte per piazza Garibaldi

Sono ben 23 le proposte presentate al Comune di Monterosso nell’ambito del concorso di progettazione lanciato dall’amministrazione per ridisegnare e riqualificare piazza Garibaldi e il fronte a mare del centro storico del borgo, con l’obiettivo di dare un nuovo assetto e nuove funzionalità al cuore del borgo marinaro. L’amministrazione comunale guidata da Emanuele Moggia andrà a cercare i necessari finanziamenti per la realizzazione delle opere. L’iter di valutazione delle proposte partirà il 3 maggio, con la commissione composta dall’architetto Simone Moggia, dalla responsabile dell’Area edilizia e urbanistica del Comune, Caterina Traverso, e dall’agronomo Alberto Martinelli. Nei mesi scorsi, la giunta comunale aveva approvato il documento preliminare di progettazione. La spesa presunta per la realizzazione dei lavori, stimata dagli uffici comunali, ammonta a poco meno di due milioni di euro. L’area oggetto del concorso di progettazione è pari a circa 6.500 metri quadrati, è stata suddivisa in tre ambiti di intervento: il primo di 3.300 metri quadrati, che riguarda l’area di piazza Garibaldi; il secondo di 800 metri quadrati, rappresentato dal sedime alla base della linea ferroviaria tirrenica e costituito da otto fornici adibiti a uso pubblico e attività commerciali. Il terzo ambito, di 2.400 metri quadri, riguarda invece l’area demaniale marittima, il fronte a mare del borgo, fulcro degli eventi e delle manifestazione estive, e che ospita ogni giovedì parte del mercato ambulante. Il concorso di progettazione è stato concepito con due livelli di approfondimento progettuale: i partecipanti hanno dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica per il primo ambito, e uno studio di fattibilità per il secondo e terzo.

mat.mar.