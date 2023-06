Arriva “Summer Nights“ I grandi nomi della musica protagonisti a Brugnato

Sette serate con i grandi nomi della musica italiana e internazionale, con l’arrivo delle ‘Summer Nights’ al Brugnato 5Terre Outlet Village. Dal 15 luglio al 14 agosto, come nelle passate edizioni, il festival proporrà un mix di musica e parole che vedrà gli artisti eseguire i loro più grandi successi e raccontare al pubblico gli episodi più significativi della loro storia artistica. Ad inaugurare l’edizione 2023, sabato 15 luglio, uno dei più grandi cantautori italiani: Roberto Vecchioni, l’artista che proprio in questi giorni ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno.

A seguire, il 22 luglio, sarà il turno di Federico Rossi, il giovane talento che, dopo lo scioglimento del duo Benji & Fede, prosegue la sua carriera da solista. Sabato 29 luglio sul palco delle ‘Summer Nights’ salirà, con la chitarra e con il suo originale stile pop e blues, Alex Britti, uno dei più amati protagonisti della musica italiana, mentre il giorno dopo, domenica 30 luglio, sarà il turno di Mr. Rain, che porterà sul palco alcune sue hit come ‘Fiori di Chernobyl’ e ‘Ipernova’. Il programma del festival proseguirà il 5 agosto con una grande voce della canzone italiana: Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio ripercorrerà la sua invidiabile carriera, che conta tre vittorie al Festival di Sanremo, passando attraverso un repertorio di canzoni indimenticabili da lei interpretate. Sabato 12 agosto toccherà a Irene Grandi, la cantautrice toscana autrice di numerosi successi a partire dagli anni ‘90, che proporrà alcune sue hit come ‘Se mi vuoi’, ‘La tua ragazza sempre’ e ‘Prima di partire per un lungo viaggio’, alternandoli ai pezzi storici del blues e del soul dagli anni Sessanta, che fanno parte del suo ultimo progetto ‘Io in Blues’. A chiudere le ‘Summer Nights’, lunedì 14 agosto, una delle regine della musica dance, Corona De Souza. La cantante che ha fatto ballare intere generazioni sarà protagonista di una notte magica a ritmo di "Baby Baby’, ‘Try Me Out’, ‘I Don’t Wanna Be a Star’ e naturalmente ‘The Rhythm of the Night’.

Le ‘Summer Nights 2023’ saranno curate anche quest’anno dalla produzione di FMedia Società Benefit con la direzione artistica di Salvo Ferrara, e avranno come media partner Radio Number One, che supporterà l’evento con dirette radio, con la presenza dei propri speaker con iniziative speciali per gli ascoltatori. Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi del Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24.

Marco Magi