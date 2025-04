Arriva ’Slava’s Snowshow’

Poetico, universale e senza tempo, ‘Slava’s Snowshow’ continua a stupire in tutto il mondo, come nessun altro spettacolo. ‘Snowshow’, in programma domani alle 21 e giovedì alle 17.30 e alle 21 al Teatro Civico – a cura di Ad Eventi – è un genere a sé stante, uno show che riesce a esser spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentando, catapultando gli adulti nell’infanzia. Il suo geniale ed eccentrico ideatore, il russo Slava Polunin, (pluripremiato con l’Olivier e il Time Out Award a Londra, il Drama Desk a New York, lo Stanislavskij a Mosca e il Festival Critics Award a Edimburgo) e considerato ‘il miglior clown del mondo’, afferma di amare "un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe; un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni. Un teatro che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua libertà". Lo spettacolo raccoglie i numeri più belli e famosi del repertorio di Slava, che per la sua arte si ispira a maestri come Leonid Engibarov, clown triste, o al raffinato Marcel Marceau, o alla delicata comicità di Charlie Chaplin. Il risultato è una serata che inattesa, che lascia gli adulti pervasi di spirito bambino, che induce spettatori piccoli e grandi a divertirsi nella neve e a giocare assieme con i giganteschi palloni che invadono il teatro nel gran finale. Lo spettacolo è una sequenza di sorprendenti magie: una nevicata di carta che infuria su tutta la sala, enormi, leggerissimi e colorati palloni che planano sulla platea, cinque clown che danno gas a una rappresentazione poetica e candida, dispettosa e imprevedibile. Ma prima di questo coup de theatre, sono molti i sortilegi e le ironie che i clown regalano alla platea, invadendola talvolta, per fare qualche dispetto esilarante. "Mi piace restare a teatro quando gli spettatori sono andati – conclude Slava – , ma il luccichio dei loro sorrisi ancora indugia nell’oscurità della sala. Mi concentro sui respiri, i ritmi, i sospiri di gioia e del dolore che ancora pervadono il teatro". Info per i biglietti (in vendita anche online su Vivaticket e Ticketone) al botteghino aperto dalle 8.30 alle 12 e domani anche 16-19, allo 0187 727521 e alla mail [email protected].

Marco Magi