Arriva il musicista ’giramondo’. Jono Manson suona a San Terenzo

Un musicista del calibro di Jono Manson sarà stasera all’A tu bu bar di San Terenzo. Nato artisticamente a New York, Jono è un musicista giramondo. Con una voce e uno stile musicale che devono al soul, al blues e al rock’n’roll più tradizionale, l’artista americano ha da anni legato la propria carriera all’Italia, Paese che lo ha accolto artisticamente e nel quale ha realizzato ben sette album per l’etichetta Club De Musique, tre per Appaloosa, oltre a molte produzioni di artisti italiani curate in prima persona. Manson continua con diverse collaborazioni con artisti italiani come il disco ‘Gamblers’, realizzato con il chitarrista genovese Paolo Bonfanti e, di recente, ha collaborato con Edoardo Bennato per un spettacolo teatrale. La sua avventura musicale lo ha portato in oltre 35 anni di carriera a suonare in tutto il mondo e a collaborare con leggende come Bo Diddley, Dr. John, Steve Earle, Bruce Springsteen, Carole King e Pete Seeger. Dopo essere partito da New York e aver attraversato l’Italia, Jono Manson vive da tanti anni a Santa Fe, in New Mexico, dove ha avviato uno studio di registrazione che ospita artisti da tutto il mondo. Il concerto inizierà dalle 20 e con Manson suonerà Jon Graboff.

Marco Magi