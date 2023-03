Arrestato mentre rovista nel furgoncino di un commerciante

Carabinieri

La Spezia, 27 marzo 2023 - Sorpreso a rovistare all’interno di un furgoncino: quarantaduenne arrestato dai carabinieri.

Nella nottata a cavallo tra sabato e domenica, alla Spezia, nel quartiere di Migliarina, a breve distanza dal parco XXV Aprile, una pattuglia della stazione carabinieri della Spezia Mazzetta, impegnata in un servizio di prevenzione, ha notato un uomo che, dopo aver forzato una delle portiere, si era introdotto all’interno di un furgoncino e stava rovistando al suo interno. I militari lo hanno immediatamente fermato e accompagnato in caserma.

Il proprietario del veicolo, un commerciante residente fuori città, ha presentato immediatamente denuncia, così l’uomo, uno straniero 42enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per numerosi episodi, è stato dichiarato in arresto per tentato furto aggravato e ha trascorso il fine settimana in camera di sicurezza.

In suo possesso, custoditi all’interno di uno zainetto, sono stati trovati anche alcuni generi alimentari di sospetta provenienza furtiva, sui quali sono in corso accertamenti. Stamattina l’arrestato è comparso dinanzi al giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione giornaliera in un Comando dell’Arma. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se l’uomo si sia reso responsabile di altri furti in zona.