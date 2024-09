Arrestato ladro seriale dopo l'ennesimo furto: deve scontare quasi 5 anni

La Spezia, 6 settembre 2024 - Arrestato ladro seriale ricercato dalla polizia: era nel quartiere Umbertino e aveva da poco commesso l’ennesimo furto. Il trentasettenne cittadino marocchino, ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia, deve espiare la pena di 4 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, per un cumulo di pene.

Il provvedimento restrittivo riguardava diversi reati contro il patrimonio commessi alla Spezia tra il 2020 e il 2021 e, più precisamente, una serie di furti aggravati, ricettazioni e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

L’uomo, in città ma di fatto senza fissa dimora, era ricercato da due giorni dagli uomini della squadra mobile spezzina, incaricati dell’esecuzione del relativo provvedimento restrittivo.

Nel primo pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi effettuati dagli agenti in borghese, il catturando è stato individuato nel centro cittadino mentre, a piedi, percorreva via Milano.

Una volta fermato è stato condotto in una casa abbandonata dove l’uomo aveva passato la notte, che veniva controllata.

Il complesso delle attività investigative ha permesso di rinvenire, nella disponibilità del ladro seriale, alcuni capi di abbigliamento ed un apparato elettronico che erano stati rubati la notte prima, a bordo di un’autovettura di turisti stranieri in sosta all’interno del parcheggio sotterraneo della Stazione.

Sono in corso accertamenti – anche con la collaborazione del Comando Stazione carabinieri della Spezia che ha raccolto la denuncia delle vittime del reato – per rintracciare i predetti turisti e restituire loro la refurtiva recuperata.

“Il fenomeno dei furti su auto in sosta, oltre al danno riconducibile all’aggressione del bene patrimoniale – dichiarano dalla Questura – , desta un particolare allarme sociale e genera un forte senso di insicurezza e turbamento nelle vittime, per la maggior parte turisti stranieri che, rientrati in città dopo aver raggiunto con il treno le più note località turistiche della riviera, ritrovano spesso l’auto danneggiata e saccheggiata: decisamente un’amara sorpresa per le vittime e un brutto biglietto da visita per la città”.

Il trentasettenne, che ammetteva essere anche l’autore di questo ulteriore reato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia per il reato di furto aggravato su auto in sosta.

Accompagnato in Questura per la compilazione degli atti a suo carico e l’identificazione certa a mezzo foto-segnalamento – dopo il riscontro positivo che ne confermava l’identità – all’uomo è stato notificato il provvedimento restrittivo per il quale era ricercato e, assolte le formalità di rito, associato alla casa circondariale spezzina per l’espiazione della pena detentiva inflittagli.