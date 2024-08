Aria Calda Fest. Live al Pin per due giorni

Il Pin presenta oggi e domani ‘Aria Calda Fest’, due giornate di live musicali, performance e dj set interamente a ingresso libero. Il primo appuntamento di stasera vede sul palco, a partire dalle 19.30, il Fisarmony Trio: direttamente da Genova, il trio formato da fisarmonica (Fabio Giorgy, foto), basso (Enrico Zilli) e batteria (Matteo Ottonello), propone un repertorio dal tango al jazz, da Miles Davis a George Gershwin, passando per Antonio Carlos Jobim e Astor Piazzolla. A seguire, alle 22.30 il live degli Avogadro Dr. Samba, ensemble spezzino interamente under 30 creato e diretto da Davide Sinigaglia. Attraverso le percussioni, il suono del synth e delle tastiere, propone una performance capace di mescolare la samba, il punk e la musica elettronica. La giornata di domani inizia ancora alle 19.30 con l’esibizione del Magic Jazz Quintet: formazione composta da batteria (Alessandro Piccioli), sassofono (Ferdinando Tenerani),contrabbasso (Giuseppe Pagani), pianoforte (Andrea Pisani) e voce (Liliana Biciacci), il quintetto propone un repertorio di standard jazz rivisitati, brani della tradizione brasiliana e di grandi autori italiani. Dalle 21, invece, Umberto Napoletano animerà i tavoli dello spazio alla Pinetina con il suo spettacolo ‘Incantesimi al Pin’, consigliato soprattutto per le famiglie. Venerdì e sabato sarà il turno di ‘Le Moules House’, il primo festival di musica elettronica organizzato in città, curato dalle realtà locali di Oflog Project e del Collettivo 303, in collaborazione con il Pin. Sul palco artisti locali e internazionali (Beatrice, Fred Simone, Federico Faggioni, Bugsy) faranno ballare dall’aperitivo a notte fonda. Per informazioni e prenotare un tavolo è possibile contattare il 331 6818352.

m. magi