Aree di sgambamento per cani, partono i lavori

Cinque nuove aree di sgambamento per cani nel comune di Lerici: in partenza nei prossimi giorni i lavori delle nuove aree pensate per offrire spazi sicuri e attrezzati dove gli animali possano correre, giocare e socializzare in libertà. Situate in diversi punti strategici del comune, sono state progettate per rispondere alle esigenze dei proprietari di cani, garantendo al tempo stesso il rispetto del decoro urbano e della sicurezza pubblica. Ogni area è dotata di recinzioni sicure, zone d’ombra, panchine per i proprietari, fontanelle, illuminazione e cestini per rifiuti ed escrementi.

"È un impegno per il benessere degli animali e della comunità – spiega Marco Russo, assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici –. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici e di promozione del benessere animale. Vogliamo che i cittadini possano godere di aree verdi attrezzate e sicure, dove i loro cani possano muoversi liberamente senza pericoli". Le aree individuate si trovano in via Pianelloni a Pozzuolo, in via Garibaldi a San Terenzo, alla Venere Azzurra adiacente l’area già adibita a sgambamento, in via General Ferrari a Lerici ed in via Matteotti a Carbognano. I lavori si protrarranno nelle prossime settimane e si concluderanno in primavera.