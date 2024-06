Area Ex Ip: assegnati 6,4 milioni di euro per la bonifica della zona

La Spezia, 11 giugno 2024 – Il ministero dell’Ambiente ha ufficialmente assegnato al Comune della Spezia oltre 6,4 milioni di euro per la bonifica dell’Area Ex Ip. “Questo finanziamento – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini – è un risultato storico per l'amministrazione comunale, che, in sinergia con Regione Liguria, ha lavorato quotidianamente per proseguire l'operazione di bonifica rimasta in fase di stallo a causa dell'esecuzione parziale dei lavori da parte della precedente società”.

“Finalmente, dopo tanti anni, un'area strategica per il nostro territorio, ma per lungo tempo abbandonata, sarà riqualificata e vedrà nuove prospettive di sviluppo. Infatti l'obiettivo è rendere nuovamente produttiva l'area Ex Ip, permettendo a realtà interessate del territorio di acquisirla e investire, così da creare posti di lavoro per i cittadini. Ringrazio Regione Liguria per la continua collaborazione in questa operazione e in molte altre opere urbane che stiamo facendo progredire, superando decenni di immobilismo”.