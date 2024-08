Area camper in campagna. Deroga al piano regolatore

Un’area agricola ospiterà i camper dei turisti. Il Comune di Sarzana ha approvato lo schema di convenzione con la società Delta Immobiliare con sede a Sarzana per ottenere l’utilizzo temporaneo dell’area di proprietà per un uso diverso da quello previsto dal vecchio piano regolatore. La società ha infatti ottenuto la trasformazione di una superficie di 5 mila metri quadrati nella zona di Ghiarettolo per la trasformazione in uno spazio di sosta per i camperisti. La convenzione sottoscritta avrà la durata di tre anni eventualmente prorogabile per altri due su richiesta del soggetto utilizzatore e nel caso permangano le condizioni che hanno giustificato l’uso temporaneo del sito. Il richiedente deve garantire le adeguate condizioni per la realizzazione dell’attività di sosta comprese le opere di urbanizzazione necessarie quindi predisporre i servizi essenziali di energia elettrica, gas, acqua, telefono e l’onere della pulizia degli spazi e relative pertinenze. Oltre all’utilizzo dell’area, inserita nel piano regolatore vigente come area agricola, nella nuova versione di sosta per camper e roulotte il soggetto utilizzatore dovrà garantire per tutta la durata di validità della convenzione le opere di manutenzione del verde nell’iuola pubblica esistente nell’intersezione di via Ghiarettolo con il viale XXV Aprile. In caso di mancato rinnovo oppure cessazione anticipata della convenzione dovranno essere rimosse con spese a carico del privato le opere eseguite ripristinando lo stato iniziale del luogo.

m.m.