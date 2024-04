Archivi storici, visita guidata

Per celebrare la nuova sede degli Archivi storici e l’esposizione cartografica, è in programma oggi, un doppio appuntamento che inizierà alle 17, nel municipio di Bolano, per una visita guidata nei locali dell’Archivio storico (la consultazione avviene su appuntamento ed è presente un servizio di digitalizzazione). Poi, alle 17.20, all’interno dell’oratorio dei Santi Antonio e Rocco, si svilupperà un interessante incontro con gli interventi di alcuni esperti. Già all’epoca della dominazione francese, la conservazione e la fruizione dei documenti archivistici erano aspetti trattati con attenzione e rigore dall’amministrazione centrale. Franco Bonatti dell’Accademia Lunigianese di Scienze ‘Giovanni Capellini’, Stefano Calabretta dell’Istituto internazionale di studi liguri e Giorgio Ferroni, governatore del distretto Lions 108Tb.