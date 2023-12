Archi e chitarre negli spazi del Museo Lia con il conservatorio ’Giacomo Puccini’

Più di cento persone hanno ammirato, in occasione dell’inaugurazione di ‘Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei pastori e dei magi’, i dipinti in mostra al museo Lia. Grazie alla sequenza di opere selezionate per l’esposizione, in dialogo con i testi figurativi della collezione permanente, i tre momenti della Nascita, dell’Adorazione di pastori e infine dell’Adorazione dei magi, illustrano la rivelazione al mondo della salvezza. In questo senso la mostra, allestita nell’ambito del periodo natalizio, vuole essere un’occasione di approfondimento di questi temi. Il vernissage è stato anche occasione per dare notizia che la Crocifissione di Castelnuovo Magra di Pieter Brueghel il Giovane della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, rimarrà almeno fino a marzo in esposizione al Museo Lia. E dopo la visita guidata in inglese di ieri a cura di Tara Keny, altri due eventi legati alla mostra natalizia. Il primo domani, alle 17, quando è in programma al Lia un concerto di archi e chitarre del Conservatorio Puccini della Spezia.