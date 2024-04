Follia dopo la partita: inseguono l’arbitro e lo speronano con l’auto, poi lo aggrediscono

Follo (La Spezia), 13 aprile 2024 – Hanno inseguito l’arbitro con la macchina, speronandolo e colpendolo a una gamba. Poi, una volta scesi, hanno tentato di entrare nuovamente in contatto con lui. Insomma un’aggressione in piena regola, condotta da uno dei calciatori sedicenni che poco prima aveva preso parte alla gara che aveva visto protagonista anche lo stesso direttore di gara. Una contestazione andata decisamente oltre i limiti che adesso costerà al ragazzo, un Allievo di fascia B Under 16 tesserato per la società Follo Fc, una squalifica fino al 2028.

I fatti. In base a quanto riportato dal bollettino ufficiale della Figc ligure, poco dopo la gara dello scorso 7 ottobre tra la Madonnetta e il Follo, l’arbitro veniva colpito ad una gamba da un’auto in corsa mentre si allontanava dall’impianto sportivo dopo aver diretto la partita. A bordo due calciatori del Follo e una terza persona alla guida. I tre, non contenti, scendevano dalla macchina con fare minaccioso, insultando e aggredendo l’arbitro nel tentativo – come scrive lui stesso nel referto – “di picchiarlo”. A salvarlo sono state alcune delle persone presenti, che hanno indotto gli aggressori a risalire in macchina e ad allontanarsi.

Oltre alla squalifica dell’unico calciatore che il direttore di gara è riuscito ad identificare (in quanto presente nella gara da lui poco prima arbitrata), il giudice sportivo ha comminato anche una multa di 500 euro al Follo per responsabilità oggettiva. Gli atti sono stati però trasmessi alla procura federale, che adesso cercherà di identificare anche l’altro calciatore e la persona alla guida dell’auto.

L’arbitro ha dovuto ricorrere invece alle cure del pronto soccorso, dove gli è stato refertato un trauma da schiacciamento della gamba sinistra. Per lui 5 giorni di prognosi.