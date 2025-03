’Aprile è una promessa’. Al centro sociale Ruffini la triste infanzia di Zlata

‘Aprile è una promessa’. Questo il titolo del romanzo di Patrizia Fiaschi (nella foto) che questo pomeriggio, alle 17, verrà presentato al centro sociale Ruffini di Santo Stefano Magra. Nella sede dell’Auser di via Vecchia del Piano, la scrittrice Simona Bertocchi dialogherà con l’autrice del romanzo ambientato tra Sarajevo e Milano. Al centro del libro la vicenda di Zlata, bambina nata in Bosnia Erzegovina durante la guerra del Golfo, a cui è stata rubata l’infanzia. Un romanzo di salvezza che vuole restituire la possibilità di sperare in una rinascita grazie a cui l’autrice, Patrizia Fiaschi, che si è aggiudicata lo scorso anno il 3° posto nella sezione narrativa inedita al Premio internazionale San Domenichino.