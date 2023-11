Apre lo sportello antiviolenza: "Aiutiamo le donne a ribellarsi". In 30 chiedono aiuto a ’Vittoria’

Un punto di appoggio in più per le donne vittime di maltrattamenti e abusi. Taglio del nastro ieri a Romito per lo sportello antiviolenza, realizzato in un ufficio protetto della palazzina della Pubblica Assistenza Humanitas in collaborazione con l’associazione Vittoria. All’inaugurazione presenti Micaela Travaglini coordinatrice del centro antiviolenza come distretto socio sanitario, Daniela Ferrari vicepresidente dell’associazione Vittoria, Simona Mariani, che sarà il punto di riferimento per lo sportello, amministratori di Arcola. Il vicesindaco Gianluca Tinfena ha spiegato come è nato il progetto: "C’è stato il coordinamento tra tutti, Arcola ha sempre mostrato attenzione a queste situazioni, sul territorio c’è una casa-rifugio messa a disposizione di associazione Vittoria e distretto sanitario". Commosso il ricordo di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato. Il presidente della Humanitas Carlo Canese: "Da tempo volevamo attivarci in questo senso, dopo aver aperto uno sportello di supporto psicologico. Molte donne spesso fanno fatica a raccontare tutta la verità: sono state picchiate ma dicono di essere cadute, speriamo che l’apertura del servizio le aiuti a ribellarsi". Nel 2023 ‘Vittoria’ ha contato trenta accessi. "Un numero allarmante – ha commentato la sindaca Monica Paganini – ‘educare’ è la chiave sin dalla famiglia" Per lo sportello antiviolenza contattare la Pa di Romito allo 0187988015 attivo tutti i giorni.

Cristina Guala