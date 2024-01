Appuntamenti a Baccano e ad Ameglia

Appuntamento questa sera alle 20.30 in piazza Mazzini con la 43ª edizione della tradizionale Befana di Baccano che, come consuetudine, sarà accompagnata da animatori, trampolieri, giochi con palloncini, danze intorno al fuoco, stand con cioccolata calda e vin brulè, dj set e lancio della Befana. L’evento è organizzato da Avis Aido, Croce Verde, Mutuo Soccorso, protezione civile Lunezia e Arci Baccano con il contributo del Comune di Arcola. Chi volesse sostenere il progetto può acquistare i biglietti della lotteria disponibili nelle singole associazioni: in premio buoni spesa offerti da Coopvaldimagra e spendibili nelle rivendite di Arcola e Romito Magra. Ad Ameglia la Befana arriva scortata dalla squadra di protezione civile del Comune. Domani, sabato, la nonnina arriverà alla 15.30 alla palestra delle scuole di via Maestà al Cafaggio e non al Castello, date le previsioni meteo avverse. Festa, doni ai bambini e merenda.