Applausi al Karate Club. Protagonista a Viareggio

Una bella esperienza per i giovani della palestra Karate Club Sarzana del quartiere di Crociata protagonisti nella prestigiosa Coppa Carnevale di Viareggio, una delle competizioni più attese nel panorama del karate giovanile. Nonostante l’assenza di diversi atleti, la squadra sarzanese ha ottenuto un buonissimo piazzamento di fronte alle 54 compagini presenti. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dal club, giunto al secondo anno della nuova gestione. A guidare la spedizione sono stati i tecnici Tonelli, Cidale e Galeazzi. Hanno ottenuto ottimi risultati Izuni Camaiora, Thomas Del Neso Thomas, Gioele Scafaro, Sofia Ravenna, Ginevra Picchetto, Edoardo Baruzzo, Alessandra Botto, Noemi Fabiani, Veronica De Luca. Il nuovo staff della gloriosa palestra cittadina diretto dal giovane direttore sportivo, il karateca Gianmarco Torini sta preparando importanti appuntamenti sia nella struttura di Crociata che partecipando a stage di qualità come quello con il campione d’oro olimpico Luigi Busà in programma al palazzetto dello sport di Bordighera. Sarà una bella opportunità per gli atleti di confrontarsi con un grande maestro e osservare da vicino le metodologie di allenamento e “rubargli“ qualche piccolo segreto.