Occupa abusivamente un appartamento, denunciato un ventenne

La Spezia, 24 aprile - La polizia locale spezzina intensifica i controlli contro le occupazioni abusive: denunciato un ventenne irregolare nel quartiere Umbertino.

La sezione di polizia giudiziaria, è intervenuta dopo una segnalazione pervenuta da Arte (Azienda regionale territoriale per l’edilizia) e da diversi residenti del quartiere Umbertino, riguardante un appartamento in via Venezia.

L’immobile, di proprietà di Arte, era da tempo sfitto e dichiarato inagibile a causa del crollo del controsoffitto. Durante un accesso congiunto tra il personale della polizia locale – sezioni polizia giudiziaria e sicurezza urbana – e i tecnici di Arte, è stata accertata l’occupazione abusiva da parte di un cittadino tunisino di 20 anni, identificato con le iniziali H.A., presente irregolarmente sul territorio nazionale.

All’interno dell’alloggio, arredato in modo rudimentale, è stata rinvenuta una modica quantità di cocaina, compatibile con l’uso personale, custodita nella camera da letto. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire la modalità di accesso all’immobile: il soggetto si era introdotto nell’appartamento salendo su ponteggi installati per i lavori di ristrutturazione dello stabile, forzando una finestra dalla quale entrava e usciva quotidianamente. Il giovane, con numerosi precedenti penali a carico – anche in materia di stupefacenti – è stato denunciato per invasione di edifici e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. L’Ufficio Legale di Arte ha formalizzato la querela per l’occupazione illecita dell’immobile.

“L’intervento rientra nel più ampio piano di azione messo in campo dalla polizia locale della Spezia – informano dal Comando di viale Amendola – , in sinergia con le istituzioni competenti, per la tutela del patrimonio pubblico, il contrasto alle occupazioni abusive e la salvaguardia della sicurezza urbana”.