Aperitivo in giallo per Allen

In tanti lo attendevano e finalmente il momento è arrivato: dopo tante pellicole amatissime dal pubblico, Woody Allen torna nelle sale con il suo ultimo film ’Un colpo di fortuna’, thriller romantico incentrato su misfatti e sensi di colpa. Questa sera a partire dalle 20.30, in occasione della prima, il cinema Il Nuovo organizza un evento per celebrare la nuova fatica del regista 88enne, che prenderà il via con un ’Aperitivo in giallo’ in collaborazione con Bama La Forneria; seguirà l’intervento di due autori che intingono abitualmente la loro penna nelle tinte noir: Marco Della Croce e Corrado Pelagotti. Reduci dalla pubblicazione di ’Nero come la neve’ e ’Trittico di morte’, prima della proiezione dialogheranno sia sulle loro opere che sugli aspetti psicologici legati al crimine, dando il la agli spettatori per entrare nell’atmosfera del film. Tutto ruota intorno al ’Coup de chance’, titolo originale del cinquantesimo lungometraggio del cineasta: azzardo, coincidenze, destino, buona e malasorte. Quanto può condizionare la nostra e l’altrui vita? Un cast di attori francesi, le riprese a Parigi e nella campagna del paese transalpino, con la fotografia del premio Oscar Vittorio Storaro e un colpo di scena dietro l’altro, ma anche soluzioni narrative e visive originali sono gli ingredienti annunciati di quello che si preannuncia un nuovo capolavoro di Allen. È consigliata la prenotazione all’evento sul sito del cinema Il nuovo o inviando un messaggio su WhatsApp al numero 3485543921.