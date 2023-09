Aperitivi solidali Tapas e vermentini

Tutti i giovedì di settembre, e anche domani, dalle 18.30, l’aperitivo a Porto Venere, sulla terrazza del Venus bar, si tinge di solidarietà. Tre tapas dedicate ai muscoli in abbinamento a una selezione di vini Colli di Luni. Grand Hotel Portovenere si impegna da sempre su progetti ad impatto sociale; infatti, in concomitanza con ‘Sunset Muscoli’ sarà possibile acquistare alcuni gadget dedicati alla serata e la totalità dei proventi sarà donata all’associazione Per il Mare, che svolge attività sociali, didattiche e di promozione del territorio, e collabora con enti quali il Cea del Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Parco di Montemarcello Magra Vara e la Cooperativa Mitilicoltori della Spezia. L’iniziativa, ormai arrivata alla terza edizione, si arricchisce di nuovi partner del territorio che contribuiscono a donare gadget per finanziare le virtuose attività del sodalizio: oltre a Edizioni Giacchè, Ca’ Lunae Bosoni, quest’anno anche Zerounottosette entra nel progetto.