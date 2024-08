Anziani, attenti alle truffe. I consigli degli esperti

Come difendersi dalle truffe, in particolare quelle che da tempo vedono vittime gli anziani. Il seminario, aperto a tutti, è organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia e si terrà giovedì 26 settembre dalle 18 alle 20 alla sala del consiglio all’interno del Comune di piazza Matteotti. Saranno presenti esperti che spiegheranno come riconoscere e difendersi dalle truffe, spesso telefoniche, di personaggi senza scrupoli che approfittando della sensibilità e età dell’interlocutore chiedono soldi e oggetti preziosi per risolvere inesistenti situazioni che spesso coinvolgono i famigliari degli interessanti, figli e nipoti. Ma si parlerà anche delle truffe on-line in particolare di vendita a prezzi vantaggiosi di oggetti inesistenti oppure delle richieste di denaro per sostenere fantomatiche associazioni di volontariato. Dopo i saluti della sindaca Paola Sisti, l’assessore alla sicurezza Jacopo Alberghi e il comandante della polizia municipale Maurizio Perroni interverranno Leonardo Moretti, psichiatra consulente tecnico dei Tribunali di Roma, Genova, Massa e La Spezia oltre che della questura della Spezia e di vari corpi di polizia municipale, Giuseppe Ruffolo psichiatra e formatore del Centro Studi Psicopatologia Investigativa che tratteranno il tema dal titolo "Risvolti psicologici e psichiatrici delle vittime di truffa, tecniche di analisi del comportamento degli autori di truffe e di controinformazione delle vittime nei confronti dei truffatori". Il vice comandante della municipale santostefanese che da poco ha assunto anche il ruolo di comandante della locale di Bonassola, Andrea Prassini, affronterà il tema "Le truffe, da quelle online ai “raggiri" fornendo cenni normativi ed analisi di casi pratici supportati da materiale video. "Siamo estremamente felici – spiega l’assessore Jacopo Alberghi – di fornite come amministrazione comunale un’iniziativa per noi molto importante che si colloca nell’ambito della promozione della cultura della legalità e che mira a sensibilizzare la cittadinanza, aiutandola a riconoscere e quindi in un certo senso prevenire episodi odiosi di truffe che spesso colpiscono le fasce più deboli. Per questo ci tengo a ringraziare il nostro comando, vero protagonista di questo lavoro, e tutti gli illustri relatori che parteciperanno".

