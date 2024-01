Anziani assistiti. A distanza. Il telesoccorso diventa hi-tech: "Più vicini alle persone sole"

Far sentire la vicinanza ai più anziani e fragili, a distanza. È l’obiettico del servizio sperimentale di teleassistenza gratuito in questa fase sperimentale per massimo 100 persone. Questo tipo di supporto sarà attivato su richiesta degli interessati, dei loro familiari o rappresentanti legali attraverso la compilazione della domanda di accesso al servizio che si potrà richiedere allo Sportello di Cittadinanza. A fornire il software e l’hardware necessari per il monitoraggio è la società Televita. Alle persone aderenti viene fornito un pulsante, da mettere al collo o come braccialetto, che in caso di necessità una volta schiacciato permette di far partire la segnalazione. Questo tipo di assistenza dà la possibilità ai soggetti anziani o fragili di essere aiutati e di sentirsi protetti restando a casa propria, si tratta di un meccanismo particolarmente utile per chi vive da solo.

Le funzioni messe a disposizione sono due: il telesoccorso, ovvero un sistema di assistenza telematica a domicilio, idoneo a garantire la pronta disponibilità in caso di emergenze e la telecompagnia che permette un contatto programmato capace di favorire conoscenza e socializzazione. Grazie ad un telefono o un dispositivo digitale fornito dall’azienda il soggetto aderente potrà contare 24 ore su 24 sul collegamento con personale qualificato pronto ad intervenire. Questa iniziativa ha quindi lo scopo di testare il funzionamento del supporto a distanza applicato all’assistenza domiciliare e alla comunicazione tra operatori e assistiti. Sull’introduzione di questo strumento l’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di impiegare la tecnologia al servizio del cittadino, esigenza sempre più sentita in una provincia e in una regione con un numero consistente di over 75. "Questa iniziativa è rivolta agli anziani e ai più fragili della nostra comunità e rappresenta uno strumento in più per garantire loro benessere e sicurezza – ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini – si tratta di un servizio tempestivo e veloce, fornito da remoto tramite una tecnologia che intende andare incontro alla solitudine dei nostri concittadini più vulnerabili, facendoli sentire più sicuri e indipendenti". Il senso di questo test è quello di provare a garantire anche alle persone sole un contatto costante, un’attenzione che permetta ai soggetti fragili o anziani di essere curati, ma anche di poter continuare a vivere il proprio spazio domestico.

Ginevra Masciullo

Nella foto: la presentazione

del servizio di telesoccorso