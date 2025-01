Anziana ubriaca alla guida di pomeriggio va a sbattere contro le auto in sosta

La Spezia, 13 ottobre 2021 – Ubriaca alla guida di pomeriggio, provoca un incidente stradale, qualcuno chiama la polizia locale e scopre che la donna di 66 anni, aveva il tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al limite di legge di 0,50.

Nel pomeriggio di ieri una donna residente in città, mentre percorreva via Lunigiana, improvvisamente ha perso il controllo del veicolo condotto ed è andata a scontrarsi addosso ad altri veicoli in sosta, causando danni ai mezzi coinvolti.

Scesa dall’abitacolo è apparso evidente a tutti che la conducente fosse in precarie condizioni psico-fisiche, così qualcuno ha deciso di avvisare la polizia locale.

Giunta sul posto la pattuglia del Reparto infortunistica per i rilievi del fatto, la donna ha giustificato la propria condotta di guida sostenendo di non aver causato alcun danno e di aver bevuto solo un prosecco.

Gli accertamenti effettuati tuttavia smentivano le dichiarazioni dell’interessata e per l’automobilista è scattata la denuncia penale all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza aggravata, per aver provocato un incidente stradale, per il cui reato ora rischia fino a due anni di arresto e 12.000 euro di multa, mentre la patente di guida è stata immediatamente revocata. Inoltre il veicolo, rimosso con l’intervento del carro attrezzi, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. La donna, infine, è stata multata per aver perso il controllo del veicolo.

La responsabile dei fatti dovrà anche risarcire i danni cagionati agli altri veicoli nell’incidente.

Marco Magi