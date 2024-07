Antiche armi e ritualità. Le manifatture in mostra

‘En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del Museo Civico’ è la nuova mostra del Museo etnografico ‘Giovanni Podenzana’ che inaugurerà il 12 luglio. "Il museo si arricchisce di una nuova esposizione che permetterà ai visitatori di conoscere gli usi e i costumi delle antiche civiltà – dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – . Si tratta di una mostra unica, utile per approfondire i riti, la spiritualità e gli oggetti utilizzati in passato, che rappresentano le origini della società in cui viviamo oggi. Siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio collezioni uniche e continuiamo a lavorare per far conoscere la storia non solo nostra, ma di tutta la società".

La mostra temporanea che sarà fruibile ai visitatori per un anno, mette in luce la produzione artistica, l’utilizzo di materiali spesso rari e preziosi, la ritualità e la gestualità legata alle armi bianche e da fuoco che costituiscono un nucleo molto importante e consistente delle civiche collezioni spezzine formatosi grazie ai generosi lasciti di molte famiglie. L’esposizione permette di tornare ad ammirare, studiare e promuovere una sezione museale (l’etnografia non europea) di cui raramente il pubblico può godere e che rappresenta un unicum nel panorama regionale. La mostra prevede l’esposizione dei simboli di alcune tra le più affascinanti civiltà che si conoscono come il tomahawk dei nativi americani, il boomerang degli aborigeni australiani, i kris indonesiani: strumenti usati per la caccia, per la difesa e per riti e cerimonie religiose, permeati di grande spiritualità e fieri portatori dei valori delle comunità che li produssero. La mostra raggrupperà i manufatti più significativi delle collezioni storiche per luogo di provenienza. Una sezione iniziale riguarderà una nuova acquisizione recentemente incamerata dal Museo grazie alla generosa liberalità di una famiglia spezzina. Info: 0187 727781 o a [email protected].

marco magi