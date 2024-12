Antenne, Brugnato ’limita’ i campi elettromagnetici

Poche settimane fa, il pronunciamento del Consiglio comunale. Nei giorni scorsi, l’ordinanza del sindaco. A Brugnato, il Comune dichiara guerra al 5G e all’aumento delle intensità dei campi elettromagnetici delle antenne di nuova generazione previsto da una legge che adegua la potenza da 6 a 15 V/m. Il sindaco Corrado Fabiani nel dispositivo evidenzia che "un innalzamento del limite dei 6 V/m in ottica di ragionevolezza, prudenzialità e sostenibilità dovrebbe essere necessariamente determinato solamente in base a robuste scelte ed evidenze di tipo medico-scientifiche, e non già mai in base a scelte politico economiche, tecnologiche".

Si legge anche che "la ricerca sugli effetti biologici delle frequenze 5G, in particolare sulle onde millimetriche, non è ancora stata ultimata e non ci sono studi epidemiologici completi; in attesa di più approfondite valutazioni e accertamenti medico-scientifici, che facciano chiarezza sulle conseguenze di tale innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche, i livelli di esposizione di 6 V/m anche in base al principio di precauzione non devono essere aumentati né oltrepassati". Da qui l’ordine affinchp nelle antenne del territorio non vengano innalzati i limiti dei campi elettromagnetici.