Andrea Tartarini e Cristiano Arpe. Dopo il Jux Tap anche il Doc Show

Davvero non riescono a stare con le mani in mano i due Pimpa. Eh sì, quelli di Pimpa Eventi, ovvero Andrea Tartarini e Cristiano Arpe – che hanno festeggiato il ventennale al Jux Tap di Sarzana non più tardi di tre giorni fa con Jerry Calà – investono su Spezia e scelgono il Doc Show lounge bar, ai giardini Garibaldi, per una nuova ed avvincente sfida. Il Doc Show, lo ricordiamo, ha aperto a giugno dell’anno scorso (dove un tempo c’era l’Ufficio informazioni del turismo, lo Iat), dato in gestione per 10 anni (allungabili di altri 6) attraverso un bando del Comune della Spezia e dopo un breve periodo di pausa, riparte ora con grandi novità.

I gestori del Jux, delle notti del Beach Club Versilia al Cinquale e di tanti altri eventi di successo, sbarcano nel cuore del polmone verde di fronte alla Passeggiata Morin portando in dote alla loro nuova avventura una lunga esperienza organizzativa, gestionale e di pubbliche relazioni. I guru delle discoteche sono pronti ad inaugurare oggi, dalle 18.30 nel locale all’inizio di viale Italia. Il Doc Show rinasce nel segno della musica lounge e dei ritmi degli spezzini, proponendo dal giovedì in poi dalle 17 fino a tarda notte, fra aperitivi, cena e dopocena, con cocktail di qualità, accompagnati da taglieri di mare e terra, ma punta anche a fornire un servizio al passo con i tempi per esempio proponendo la domenica il brunch (apertura alle 10). Quando verrà l’estate (così come domani, in occasione del patrono), dalla mattina a tarda sera tutti i giorni e alla domenica dalle 11 alle 20.

"Crediamo in Spezia e crediamo in questo spazio che ci ha fatto subito innamorare – raccontano Tartarini e Arpe, che subentrano nella società dove è già presente il dinamico Stefano Occhiuzzi –. Il Doc Show sarà un’esperienza completamente diversa da tutte quelle che ci vedono impegnati nel mondo della notte e dell’intrattenimento. Vogliamo che diventi un punto di riferimento per gli spezzini e per i turisti offrendo un servizio di qualità ed un prodotto di qualità in un contesto naturale, piacevole, armonioso ad una brezza dal mare".

Insomma, una scommessa da vincere, ancora una volta per il vivace duo di successo. "La nostra città, dove siamo nati e che amiamo sta vivendo una metamorfosi epocale. Il flusso turistico, evidenziato dai dati delle indagini di settore, esprime quanto si sia modificato l’appeal che Spezia, proprio il capoluogo, stia sviluppando. Una crescita esponenziale sotto ogni punto di vista che, negli ultimi anni, ha fatto lievitare presenze e gratificazioni. Siamo sicuramente pronti a essere parte di questo cambiamento".

L’inaugurazione del nuovo Doc Show oggi in diretta su Radio Nostalgia con in consolle lo showman Andrea Secci e Luca Giorgi.

