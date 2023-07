Andrea Bacchetti in Sant’Andrea

Seconda tappa del Levanto Music Festival Amfiteatrof domani sera, con la prima delle tre serate intitolate a ‘Maestoso pianoforte’, di Pianosolo di Pietro Giammona. Nella chiesa di Sant’Andrea, alle 21.30, la prima è con un maestro di fama internazionale (e volto noto in tv), Andrea Bacchetti (nella foto), che presenta un programma che illustra la storia della musica, dal diciassettesimo secolo a oggi, da Cimarosa a Oscar Peterson, passando per Liszt, Debussy, Villa Lobos e Henry Mancini: un vero e proprio viaggio, nel tempo e nello spazio, per tutti i gusti musicali. Continua così la trentaduesima edizione del festival – organizzato dall’associazione Officine del Levante e diretto da Fausto Cosentino con la consulenza musicale di Tiziana Canfori – che offre un programma di respiro internazionale e alto valore artistico, con 14 spettacoli dal vivo tra classica, jazz, musica dei popoli, letture, teatro, con particolare attenzione ai giovani.