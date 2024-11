’Analfabeti’ e complottisti

Non è che un tempo, anche solo qualche decennio fa, le ‘teorie del complotto’ non esistessero. Certamente, l’espansione dei social network ha portato ad una vera propagazione diffusa, senza dubbio deflagrata con l’avvento del Covid. La scrittrice spezzina Paola Russo presenterà oggi, alle 17.30, al Circolo anziani di piazza Brin di via Filippo Corridoni 7, il suo interessante libro “Analfabeti del 2023: analfabeti funzionali e complottismi nel fantastico mondo di Facebook“ edito dal Gruppo Albatros, che è stato tra i premiati dei concorsi letterari ‘Città di Latina’ e ‘Percorsi letterari: sulle orme di Byron e Shelley’ nella categoria saggistica. A dialogare con l’autrice, sarà lo scrittore Danilo Francescano. Il libro tratta di analfabetismo funzionale in relazione al complottismo, argomenti affrontati dal ‘Servizio di correzione automatica per analfabeti funzionali’.

L’omonima pagina Facebook, che conta ormai 83mila like, nasce nel 2016 con l’intento di correggere e aiutare tutti gli analfabeti funzionali (in Italia il 28% della popolazione) a rendere fruibili i loro commenti sul social. Creato da Paola e Giacomo, che si sono conosciuti attraverso una pagina Facebook, a oggi conta 4 membri dello staff: Paola, Giacomo, Anna e Alessandra. "Il servizio – spiegano i promotori – non pubblica (e non corregge) post di persone non madrelingua italiana né post di persone nelle quali si evidenzi un disagio fisico o psichico, né post provenienti da gruppi privati. Nel corso del tempo ha ricevuto tanti apprezzamenti e qualche minaccia, con la promessa (mai realizzata) di venire a prendere a casa i ‘correttori’. Il (primo) libro parte e amplia la tesi di Paola, laureata nel maggio 2023 in Scienze e tecniche psicologiche all’Universitas Mercatorum, nella quale risulta attualmente iscritta alla facoltà di Comunicazione digitale e marketing". In un centinaio di pagine viene descritta la figura del complottista medio, i bias cognitivi collegabili al complottismo, e viene fatta un’analisi dei principali complotti, da QAnon allo sbarco sulla Luna, senza dimenticare il più recente e divisivo: la pandemia. Un libro avvincente, amaramente ironico, che ragiona su cause sociali, psicologiche e politiche del mondo del complottismo. L’entrata all’evento è libera.

Marco Magi