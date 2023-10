Ampliato l’orario di apertura dei servizi cimiteriali: al via le pratiche sul web

I servizi cimiteriali del Comune della Spezia amplieranno l’orario di apertura al pubblico dei propri uffici situati presso il cimitero urbano dei Boschetti. Dal lunedì al venerdì gli sportelli saranno aperti dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 12; i cittadini potranno inoltre trovare gli uffici aperti in due pomeriggi la settimana, il martedì e il giovedì, dalle 14,30 alle 16,30. Il nuovo orario di apertura è entrato in vigore da ieri, in vista delle prossime celebrazioni dei defunti. Questo incremento del servizio è reso possibile grazie al nuovo modello di collaborazione attivato dall’amministrazione comunale e la Spezia Risorse. Una riorganizzazione operativa che sta anche ampliando le possibilità di svolgere le pratiche on line per tutti i cittadini.