Amina, anelito alla libertà

Un racconto sulla libertà, sul coraggio di ribellarsi all’oppressione, a ogni costo. Uscirà giovedì 4 aprile il nuovo libro di Alessandra Cerretti. S’intitola ‘Amina e le sue scarpette verdi’, edito dalla Compagnia del Libro, nella sua collana I Granelli. È consigliato per bambini dagli otto anni in su. Nella sua città dalle strade vivaci e colorate, i giorni di Amina trascorrono spensierati tra amicizie, sport e divertimento. Ma il passato, che dai racconti della mamma sembrava solo un incubo, ritorna prepotente e le nega la libertà, spegnendo il suo sorriso. Eppure, Amina non si arrende. Quando indossa le sue adorate scarpette verdi si sente invincibile e nulla le può impedire di inseguire i suoi sogni. In un momento storico in cui questo messaggio torna più potente che mai, l’autrice spezzina ci regala la storia della coraggiosa Amina e della sua mamma.

Le illustrazioni di Giusy Acunzo completano questa nuova uscita disponibile fra pochi giorni sia sulle piattaforme online (già preordinabile su Mondadori Store, Feltrinelli, Unilibro etc) che in tutte le librerie. Alessandra Cerretti, laureata in lingue e letterature straniere, è curiosa. Ama leggere e ascoltare i bambini per creare storie divertenti ma educative. Adora viaggiare e porta sempre con sé una penna per annotarsi ciò che cattura la sua attenzione. A San Carlos de Bariloche, in Argentina, è stata sceneggiata una sua fiaba da bambini della scuola primaria Dante Alighieri. Scrive testi bilingue e traduce libri per bambini. Ricordiamo tra le sue pubblicazioni (iniziate nel 2010), andando a ritroso, ‘Piuma nera e il vecchio pescatore’, ‘Chi ha rubato la neve’, ‘Chi salverà Giò dal suo tablet?’, ‘Sos Polo Nord’, ‘Corri, corri Alì’, ‘Non mollare Mirtilla! - Never give up Mirtilla!’ e ‘La Banda degli occhialuti’. Tutti hanno un messaggio profondo, che va oltre la mera storia narrata. Inoltre, collabora a progetti di letture e didattici e per un periodo ha svolto attività di lettura nel reparto di Pediatria all’ospedale Sant’Andrea. Tutti i giovedì (16.30-17.30) Alessandra è anche alla libreria Giunti di corso Cavour per il progetto ‘Ioleggoperché’, con lo scopo di avvicinare i bimbi alla lettura e proprio lì, a breve, verrà organizzata la presentazione di ‘Amina e le sue scarpette verdi’. La prima tappa del volume è però prevista martedì 9 aprile, con firmacopie, al ‘Bologna Children’s Book Fair’ - nello spazio della casa editrice, nel Padiglione 25 stand B14 – nel capoluogo emiliano.

Marco Magi